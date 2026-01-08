Darüber hinaus sei Basileas Geschäftsmodell auch auf starke Partnerschaften ausgerichtet. Hier hatte das Unternehmen zuletzt zwei neue Kooperationen im Bereich der präklinischen Entwicklung vermeldet. Eine ist mit dem Schwerpunkt auf KI-gestütztem Design antibakterieller Wirkstoffe und eine weitere zur Entwicklung von Antimykotika. Gleichzeitig blieben bestehende Kooperationen robust.