Der Beginn der klinischen Erprobung am Menschen markiere einen wichtigen Meilenstein für das Programm, erklärte Chief Medical Officer Marc Engelhardt in dem Communiqué. Der neuartige Wirkmechanismus biete Potenzial zur Behandlung schwerer Infektionen mit multiresistenten Krankheitserregern. BAL2420 gehört zu einer neuartigen Klasse von Antibiotika.