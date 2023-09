Studiendaten vom Biopharmaunternehmen Basilea sind in dem renommierten Fachjournal «New England Journal of Medicine» veröffentlicht worden. Konkret geht es um die Daten aus der Phase-III-Studie Eradicate mit dem Antibiotikum Ceftobiprol, wie Basilea am Donnerstag mitteilte.

28.09.2023 08:14