Gully ist derzeit stellvertretender Superintendent beim kanadischen Aufseher OSFI und verantwortet dort den Bereich Bankenaufsicht, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Er verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bankenregulierung und -aufsicht auf drei Kontinenten.
Bisher ist Gully OSFI-Vertreter im Basler Ausschuss und Co-Vorsitzender der Supervisory Cooperation Group. Davor arbeitete er unter anderem bei der australischen Bankenaufsicht APRA und der Bank of England.
Gully folgt auf Neil Esho, der das Amt seit Februar 2022 innehat und am 31. März in den Ruhestand geht. Esho hat laut der Mitteilung einen «massgeblichen Beitrag» zur Entwicklung von Standards wie Basel III geleistet. Bis zum Amtsantritt von Gully übernimmt Toshio Tsuiki kommissarisch die Funktion des Generalsekretärs.
Der 1974 gegründete Basler Ausschuss für Bankenaufsicht setzt die weltweiten Standards für die Bankenaufsicht. Aktuell gehören ihm 45 Notenbanken und Aufsichtsbehörden aus 28 Ländern beziehungsweise Regionen an. Der Generalsekretär leitet das Sekretariat und unterstützt den Vorsitzenden bei der externen Vertretung des Ausschusses.
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(AWP)