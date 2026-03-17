Gully folgt auf Neil Esho, der das Amt seit Februar 2022 innehat und am 31. März in den Ruhestand geht. Esho hat laut der Mitteilung einen «massgeblichen Beitrag» zur Entwicklung von Standards wie Basel III geleistet. Bis zum Amtsantritt von Gully übernimmt Toshio Tsuiki kommissarisch die Funktion des Generalsekretärs.