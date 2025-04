Grund dafür seien vor allem niedrigere Marktpreise beim Stromhandel und bei der Stromversorgung im freien Markt sowie eine Tarifsenkung für Gas, teilten die IWB am Dienstag in einem Communiqué mit. Die Kosten für die Beschaffung von Energie seien nach Rekordjahren in Folge der Energiekrise wegen des Ukraine-Kriegs wieder gesunken.