Die neu in den Bankrat gewählte Sonja Stirnimann ist gemäss den Angaben CEO der Firma Structuul, die in den Bereichen Corporate Integrity, Governance, Risk & Compliance tätig ist. Sie hat berufliche Erfahrung in der Banken- wie auch in der Prüfungs- und Beratungsbranche. Felix Uhlmann ist in einem Advokaturbüro in Basel tätig und hat eine Professur für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre an der Universität Zürich inne.