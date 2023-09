Der Basler Regierungspräsident und frühere Nationalrat Beat Jans (SP) will Bundesrat werden. Dies hat er am Freitag im Haus der Kantone in Bern vor den Medien bekanntgeben. Er ist der vierte SP-Politiker, der für die Nachfolge von Alain Berset antreten will.

22.09.2023 12:16