Die Halle wurde nach einer Sanierung 2018 wiedereröffnet. Es stellte sich heraus, dass die Belastbarkeit der Decke ungenügend war, um schwere Scheinwerfern und sonstigen Elemente für Show-Veranstaltungen aufzuhängen. Während der Austragung des Eurovision Song Contests (ESC) im Mai 2025 musste die Traglast der Halle mithilfe einer temporären Deckenverstärkung erhöht werden.