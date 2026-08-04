Für Experten kommt die erneute Anhebung nicht überraschend. So haben die von Bloomberg befragten Experten im Schnitt ohnehin bereits einen Umsatz von rund 280 Millionen Euro - also in der Mitte der neuen Zielspanne - auf dem Zettel. Bei der Marge liegt die Erwartung der Analysten am oberen Ende der jetzt vom Unternehmen selbst angepeilten Bandbreite. Anleger reagierten zunächst dennoch erfreut. Die in diesem Jahr bereits gut gelaufene Basler-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fünf Prozent zu./zb