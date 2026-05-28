Ballespin löst Kakhaber Benidze auf dem Posten ab, der zum Geschäftsführer von BAT Bangladesch ernannt worden ist, wie BAT Switzerland am Donnerstag mitteilte. Der Franzose ist seit über 25 Jahren bei BAT in verschiedenen Ländern tätig. Seit 2024 leitete er von Madrid aus das Iberien-Geschäft des Tabakkonzerns.
Als Geschäftsführer setze sich Ballespin dafür ein, den Wandel von BAT in der Schweiz hin zu einer rauchfreien Zukunft voranzutreiben, heisst es in der Mitteilung. Dazu wolle er das Verständnis für alternative Nikotinprodukte verbessern und erwachsenen Raucherinnen und Rauchern glaubwürdige Alternativen anbieten.
BAT Switzerland ist mit Marken wie Parisienne und Lucky Strike gemessen am Marktanteil der zweitgrösste Zigarettenhersteller der Schweiz. Er bietet darüber hinaus eine Palette von rauchfreien Tabak- und Nikotinprodukten wie Snus und E-Zigaretten.
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(AWP)