Ballespin löst Kakhaber Benidze auf dem Posten ab, der zum Geschäftsführer von BAT Bangladesch ernannt worden ist, wie BAT Switzerland am Donnerstag mitteilte. Der Franzose ist seit über 25 Jahren bei BAT in verschiedenen Ländern tätig. Seit 2024 leitete er von Madrid aus das Iberien-Geschäft des Tabakkonzerns.