Experte: Varta technologisch sehr gut

«Technologisch ist das, was Varta macht, sehr gut», sagte Sauer. Letzten Endes sei aber alles eine Frage des Preises. «Damit kommen wir zu einem generellen Problem der deutschen Batterieindustrie. Wir verfügen nicht über eine grosse Volumenherstellung», sagte Sauer. In China gebe es diese sowie einen ruinösen Preiskampf. «Wir wissen schon lange, dass wir in dieses Dilemma mit der Abhängigkeit von China hineinlaufen», sagte Sauer.