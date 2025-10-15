Auch neues Materiallabor entsteht

Nach Unternehmensangaben ist das Testzentrum in unmittelbarer Nähe zu den grossen Produktionsstätten am «Erfurter Kreuz» bei Arnstadt sowohl von Volkswagen als auch von der Deutschen Akkreditierungsstelle offiziell zertifiziert. Der Schwerpunkt liege auf der Qualitätsprüfung von CATL-Produkten aus Europa. Es seien aber auch Tests für andere Anbieter nicht ausgeschlossen, so der Sprecher. Zusammengearbeitet werde mit dem Thüringer Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme.