Meyer: Bau sichert wirtschaftliche Entwicklung

«Der Emder Hafen ist die Nr. 2 in Deutschland beim Automobilumschlag und die Nr. 3 in Europa», sagte Lies. Der neue Liegeplatz ermögliche «mehr Umschlag» und sei «ein sichtbares Zeichen dafür, wie wir als Land Zukunft im Zusammenspiel von Umwelt und Wirtschaft gestalten». Meyer sagte, der Bau gleiche Nachteile der Tidesteuerung aus und sichere die wirtschaftliche Entwicklung der Region.