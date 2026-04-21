Mitte gab im Ständerat den Ausschlag

Der Ständerat hat die Aufhebung des Verbots neuer AKW bereits beschlossen. Entscheidend dafür war im März die Haltung der Mitte-Vertreterinnen und -Vertreter. In der Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesrats hatte sich die Mitte noch gegen das Vorhaben ausgesprochen; in der Gesamtabstimmung im Ständerat sagte nur noch eine Vertreterin der Mitte Nein.