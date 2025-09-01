Sie zeigten sich an einer Medienkonferenz überzeugt davon, dass der modernisierte Bahnhof 2037 den Betrieb vollständig aufnehmen kann. Derzeit ist der Aushub des Untergeschosses der Place de la Gare einer der Schwerpunkte. Die teilweise Inbetriebnahme ist für 2032 geplant. Der Bau des neuen Parkhauses Les Epinettes ist weit fortgeschritten und soll 2027 abgeschlossen sein.