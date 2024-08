In nur zehn Tagen wurden in Italien 74 Verlangsamungen oder Unterbrechungen des Bahnverkehrs registriert. Die am stärksten von den Verspätungen betroffene Strecke ist die Hochgeschwindigkeitsstrecke Rom-Florenz, auf der im Zeitraum elf Zug- oder Netzstörungen auftraten, also durchschnittlich etwas mehr als eine pro Tag.