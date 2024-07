In der Schweiz ist 2023 etwas weniger gebaut worden als im Jahr davor. Die Bauausgaben gingen zwar nominal um 0,3 Prozent hoch, wie das Bundesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Preisbereinigt - also höhere Preise herausgerechnet - nahmen sie im Jahresvergleich allerdings um 2,5 Prozent ab.