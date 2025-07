In den Hochbau flossen im letzten Jahr 1,1 Prozent weniger Mittel, in den Tiefbau dafür 1,3 Prozent mehr. Vor allem die privaten Auftraggeber gaben deutlich mehr für den Tiefbau (+7,2 Prozent) aus. Die öffentlichen Auftraggeber erhöhten die Investitionssummen in den Tiefbau (+0,1 Prozent) und in den Hochbau (+6,0 Prozent).