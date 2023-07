Deutschlandweit werden nach Angaben des Ministeriums in 119 Vorhaben rund 14 000 Stromtrassen-Kilometer neu gebaut. Etwa 2000 Kilometer davon seien bereits vollständig in Betrieb. Rund 3400 Kilometer seien noch nicht im Genehmigungsverfahren, 1500 Kilometer im Raumordnungs- oder Bundesfachplanungsverfahren, 5400 Kilometer seien in der Planfeststellung, etwa 1500 Kilometer befänden sich im Bau./hrz/DP/ngu