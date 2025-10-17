Trotz mehreren Verhandlungsrunden über den neuen Landesmantelvertrag sei keine Einigung in Sicht, sagen die Gewerkschaften. Bei einer Befragung hätten sich fast 90 Prozent der Bauarbeiter für einen Streik ausgesprochen. Der Baumeisterverband bleibt optimistisch.
Die Geduld der Bauarbeiter sei am Ende, teilten die Gewerkschaften Unia und Syna am Donnerstag mit. 20'000 Bauarbeiter hätten sich an einer landesweiten Streikabstimmung beteiligt. 89,7 Prozent von ihnen hätten sich für einen Streik ausgesprochen, wenn die Baumeisterspitze weiterhin familienfreundliche Arbeitszeiten verweigere. Protesttage würden bereits ab nächster Woche beginnen.
Der Baumeisterverband (SBV) lege einen neuen Landesmantelvertrag (LMV) mit «massiven Verschlechterungen» vor, hiess es bei den Gewerkschaften. Gehe es nach dem SBV, sollten die Bauarbeiter künftig noch längere Arbeitstage haben - bei weniger Lohn: «bis 50 Stunden pro Woche, mehr als doppelt so viele Überstunden zu tieferer Entschädigung, Arbeit auf Abruf und Streichung des generellen Lohnzuschlags von 25 Prozent für Samstagsarbeit».
Zudem sollten langjährige Bauarbeiter über 55 Jahren schneller entlassen werden können. An der vierten Verhandlungsrunde habe die Baumeisterspitze «noch eins draufgesetzt»: Für ausgelernte Bauarbeiter sollen die Mindestlöhne demnach während fünf Jahren nach Lehrabschluss um bis zu 25 Prozent unterschritten werden dürfen.
Die ersten Protesttage sind im Tessin am 20. Oktober geplant, am 31. Oktober in Bern und am 3. und 4. November in der Romandie. Am 7. November sind solche in der Nordwestschweiz und am 14. November in Zürich sowie anderen Teilen der Deutschschweiz vorgesehen.
Für Baumeister «gute Gespräche»
Der Landesmantelvertrag im Bauhauptgewerbe besteht seit dem 1. Januar 2023 und läuft Ende dieses Jahres aus. Er regelt die Löhne und Arbeitsbedingungen der rund 80'000 auf dem Bau Beschäftigten in der Schweiz. Die Unia und die Syna verhandeln für die Bauarbeiter, der SBV für die Arbeitgeberseite.
Am Dienstag fand die vierte von fünf vereinbarten Verhandlungsrunden statt. Der SBV sprach anschliessend in einer Mitteilung von «guten Gesprächen» und konstruktiven Diskussionen. Das schrieb am Donnerstag auch Jacqueline Theiler, die SBV-Leiterin Kommunikation.
Die angekündigten Gewerkschaftsaktionen seien wohl schon seit Anfang Jahr vorgesehen gewesen und fänden weitgehend unabhängig vom Verhandlungsfortschritt statt, hielt sie fest. «Wir bedauern das, da der aktuelle Vertrag und die absolute Friedenspflicht gebrochen sowie die Verhandlungen verlangsamt werden.»
Der SBV arbeite weiterhin auf einen neuen LMV hin, der per Januar für allgemeinverbindlich erklärt werden könne. Es bestehe eine gute Verhandlungsbasis und der Verband sei zuversichtlich, auf dieser Basis auf Ende Jahr einen Abschluss der Verhandlungen zu erreichen.
Bei der Samstagsarbeit wolle der SBV keine generelle Aufhebung von Zuschlägen sondern eine praxisnahe Flexibilisierung. Nur in besonderen Fällen - etwa bei Schlechtwetterausfällen - solle es möglich sein, an einer beschränkten Zahl von Samstagen zuschlagsfrei zu arbeiten. «Dies wäre eine Möglichkeit, um beispielsweise in Hitzeperioden die Mitarbeitenden besser schützen zu können», schrieb Theiler.
Längere Arbeitszeiten seien nicht vorgesehen: «Der Vertragsentwurf des SBV hält klar fest, dass die Jahresarbeitszeit unverändert bei 2112 Stunden bleibt, dies entspricht durchschnittlich 40,5 Stunden pro Woche.»
Das Bauhauptgewerbe kenne mit rund 5000 Franken die höchsten Mindestlöhne für Handwerker Europas. Seit 2019 seien die Löhne in der Branche um insgesamt 7,5 Prozent gestiegen - die Teuerung habe im selben Zeitraum nur 6,5 Prozent betragen.
Verhandlungen auf zwei Ebenen
Am 28. Oktober kommt es zur letzten geplanten Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaften sagen, der SBV habe mehrere Vorschläge der Arbeitnehmerseite abgelehnt, weitere Verhandlungstermine festzulegen. Theiler sagt, Gespräche seien am Laufen. «Erst auf Anregung des Baumeisterverbandes haben sich im Oktober nun technische Arbeitsgruppen zusätzlich zu den bereits fixierten Terminen getroffen. Das bewährt sich aus unserer Sicht.»
(AWP)