Mit einer übergrossen Schere haben der Schweizer Bauernverband (SBV), der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) und die Junglandwirtekommission (JULA) in Bern Kritik an Sparplänen des Bundes zulasten der Landwirtschaft geübt. Auflagen an die Produktion und die zugesicherte Entschädigungen dafür würden immer weiter auseinanderklaffen.

30.08.2023 13:30