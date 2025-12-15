Wie Frankreichs Landwirtschaftsministerin Annie Genevard ankündigte, sollten in betroffenen Regionen so schnell wie möglich zwischen 600.000 und einer Million Rinder gegen die Viruserkrankung geimpft werden. Seit dem Auftreten erster Fälle im Sommer sind nach Ministeriumsangaben inzwischen 80 Höfe in elf Departements betroffen. Rund 3.300 Rinder wurden getötet. Wie die Ministerin am Morgen dem Sender France 2 sagte, sei die Situation «unter Kontrolle». «Die Landwirte machen ernsthafte und wohlüberlegte Vorschläge. Wir werden zuhören, beobachten und uns beraten.»