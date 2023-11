Auf Unverständnis stiessen auch die Sparpläne des Bundesrates beim Agrarbudget. Die Landwirtschaft trage keine Schuld am Loch in der Bundeskasse, heisst es in einer dazu verabschiedeten Resolution. Im Gegenteil: Die Ausgaben des Bundes dafür betrügen seit 20 Jahren konstant 3,6 Milliarden Franken, während die Gesamtausgaben des Bundes um 80 Prozent gestiegen seien.