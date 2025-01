17 Franken pro Stunde verdient eine Bauernfamilie durchschnittlich pro Stunde, wie Martin Rufer, Direktor des Schweizer Bauernverbands, gemäss Redetext an der Jahresmedienkonferenz vom Freitag in Kirchberg BE sagte. Die wirtschaftliche Lage der bäuerlichen Familienbetriebs sei «besorgniserregend».