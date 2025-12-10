«Wir erwarten, dass das so bleibt», sagte die Sprecherin des Schweizer Bauernverbands (SBV), Sandra Helfenstein, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Zudem sei auch die Senkung der Zölle auf 15 Prozent für den Schweizer Käsesektor ein wichtiger Schritt.
Der SBV habe drei Erwartungen an den «Deal» mit den USA formuliert: keine Konzessionen für sensible Landwirtschaftsprodukte ausserhalb der bestehenden Kontingente der Welthandelsorganisation (WTO), die Beibehaltung des heutigen Systems der Vergabe von Kontingenten inklusive Verteilung nach Inlandleistungen und das Inkraftbleiben der Anforderungen an die Produktionsstandards.
Zum letzten Punkt forderte der Bauernverband, dass, wo dies nicht gewährleistet werden könne, eine transparente Deklaration auf allen Verkaufsebenen erfolgen müsse. Die Anforderungen an die Produktionsstandards blieben jedoch vorläufig in Kraft. Die zwei ersten Forderungen seien gemäss den Aussagen des Bundesrats von Mittwoch erfüllt, so der Verband weiter.
(AWP)