Zum letzten Punkt forderte der Bauernverband, dass, wo dies nicht gewährleistet werden könne, eine transparente Deklaration auf allen Verkaufsebenen erfolgen müsse. Die Anforderungen an die Produktionsstandards blieben jedoch vorläufig in Kraft. Die zwei ersten Forderungen seien gemäss den Aussagen des Bundesrats von Mittwoch erfüllt, so der Verband weiter.