Die gesamten Investitionen in Neubauten nahmen um 3,4 Prozent zu, jene in Umbauten um 3,5 Prozent, hiess es weiter. Auch hier trieb die öffentliche Hand die Entwicklung an. Ihre Investitionen in Neubauten stiegen um 7,3 Prozent und in Umbauten um 6,3 Prozent. Bei den privaten Auftraggebern fielen die Zunahmen mit 2,3 Prozent bei Neubauten und 1,7 Prozent bei Umbauten geringer aus.