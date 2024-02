Branchenprimus Schwäbisch Hall hat im Bauspargeschäft im vergangenen Jahr Abstriche machen müssen. Das Brutto-Neugeschäft lag 2023 bei rund 31 Milliarden Euro - und damit gut neun Prozent unter dem Rekordergebnis des Vorjahres, wie die Bausparkasse am Dienstag mitteilte. 2021 - also vor der Zinswende, die dem Bausparen zu einer Renaissance verholfen hat - hatte Schwäbisch Hall in dem Bereich ein Neugeschäft von rund 24 Milliarden Euro verbucht.

20.02.2024 13:02