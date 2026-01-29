Der Baumaschinen-Spezialist Caterpillar hat das vierte Quartal 2025 überraschend stark und auf Rekordniveau abgeschlossen. Auch im Gesamtjahr erwirtschafteten die US-Amerikaner dadurch laut Mitteilung vom Donnerstag den höchsten Erlös in ihrer Geschichte. «Mit einem Rekord-Auftragsbestand beginnen wir nun das neue Jahr mit einer starken Dynamik», sagte Konzernchef Joe Creed. Die Aktie zog auf die Nachrichten im vorbörslichen US-Handel an.