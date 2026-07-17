Deswegen erwartet das Management für 2026 einen Umsatz von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro und damit 100 Millionen mehr am unteren Rand der Bandbreite als zunächst in Aussicht gestellt. Auch bei der Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zeigt sich der Baumaschinenhersteller zuversichtlicher und geht von 7,0 bis 8,0 Prozent aus, und damit um jeweils 0,5 Prozentpunkte besser als zuvor.