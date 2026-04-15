Der Baumaschinenspezialist Zeppelin ist im vergangenen Jahr durch einen grossen Zukauf deutlich gewachsen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16,2 Prozent auf gut 4,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mit Sitz in Friedrichshafen mitteilte. Zeppelin vertreibt Bau- und Landmaschinen - vor allem der US-Marke Caterpillar . Ausserdem ist der Konzern in den Bereichen Antrieb und Energie tätig und vertreibt unter anderem grosse Motoren für die Industrie und Schiffe.