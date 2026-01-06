Das Gesundheitspersonal habe unglaublich viel geleistet, sagte Baume-Schneider am Dienstag im Spital Wallis in Sitten vor den Medien. Im Namen des Bundesrats, der Kantone und der Bevölkerung wolle sie ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, auch für die Angehörigen der Rettungskräfte.
«Kein Land ist in der Lage, sich um so viele Verletzte in so kurzer Zeit zu sorgen», sagte Baume-Schneider an die Adresse von Kritikerinnen und Kritikern, welche das Schweizer Gesundheitssystem am Anschlag gesehen haben. «Ja, wir waren und sind angewiesen auf die Hilfe im Ausland.» Das heisse aber nicht, dass die Strukturen in der Schweiz schlecht seien.
Derzeit werden laut der Gesundheitsministerin 46 Verletzte im Ausland behandelt. Es werde diskutiert, wie man Angehörigen helfen könne, deren Kinder weit weg von zu Hause im Spital sind. Das «immense Drama» werde Spuren hinterlassen, sagte die Gesundheitsministerin weiter.
(AWP)