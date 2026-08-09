Frauen «haben grossen Mut bewiesen»

«Das Problem sind nicht sie, sondern der Täter», sagte die Innenministerin. «SonntagsBlick» sprach sie auf den kürzlich publik gewordenen Fall um den ehemaligen Aargauer SVP-Grossrat Patrick Frei an. Er soll mehrere Frauen und eine Minderjährige unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aargau Ende Juli mit. «Die beiden Frauen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, haben grossen Mut bewiesen», sagte Baume-Schneider.