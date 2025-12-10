Eingereicht hat er die Klage beim Friedensgericht in Zürich, wie ein Sprecher des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA präzisierte. Hintergrund der Klage seien Unia-Demonstrationen auf Baustellen in Aarau, Bern und Basel Anfang November. Nach Ansicht des Baumeisterverbands verletzte die Unia mit ihren Protestaktionen und Streiks die im Landesmantelvertrag (LMV) verankerte Friedenspflicht.