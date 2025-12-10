Eingereicht hat er die Klage beim Friedensgericht in Zürich, wie ein Sprecher des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA präzisierte. Hintergrund der Klage seien Unia-Demonstrationen auf Baustellen in Aarau, Bern und Basel Anfang November. Nach Ansicht des Baumeisterverbands verletzte die Unia mit ihren Protestaktionen und Streiks die im Landesmantelvertrag (LMV) verankerte Friedenspflicht.
Eine Stellungnahme der Unia zur Klage stand zunächst noch aus.
Der SBV und die Unia sind seit Monaten in Verhandlungen über einen neuen Landesmantelvertrag. Bisher endeten neun Verhandlungsrunden ohne Einigung. Am 12. Dezember sollen die Verhandlungen weiter gehen
(AWP)