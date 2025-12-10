Die Unia weist die Vorwürfe von sich. «Wir sehen keine Verletzung der Friedenspflicht», sagte eine Sprecherin zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Direkte Kenntnis von einer Klage von Seiten des Baumeisterverbandes habe die Gewerkschaft akuell nicht. Mehrere Rechtsgutachten und auch Gerichte bestätigten aber, dass die Friedenspflicht während der Neuverhandlung eines auslaufenden Vertrags relativiert werde.