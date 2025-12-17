Mit dem Ja der Delegierten sei erst ein Zwischenziel erreicht, teilte der Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) am Mittwoch mit. Damit der neue Vertrag mit sechs Jahren Laufzeit in Kraft treten kann, benötigt er ebenfalls die Zustimmung der Berufskonferenzen der Gewerkschaften. Diese finden am 20. respektive 24. Januar 2026 statt.