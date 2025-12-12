Vereinbart wurde nun etwa auch, dass Firmen auch ein Arbeitszeitmodell wählen können mit einer konstanten täglichen Arbeitszeit und dafür mehr Über- und Minderstunden. Auch soll künftig eine vereinfachte Überstundenregelung sowie die Möglichkeit zur Schaffung eines Langzeitferienkontos für Mitarbeiter gelten, welche Überstunden ansparen möchten.