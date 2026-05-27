In einer Mitteilung betonte Wasserfallen die Bedeutung des Bauhauptgewerbes für die Schweiz. Das Land brauche genügend Wohnraum, leistungsfähige Infrastrukturen und verlässliche Rahmenbedingungen für Bauprojekte. Zudem sprach er sich für Investitionen in die Ausbildung von Fachkräften und die digitale Transformation der Branche aus.