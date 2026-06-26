Wasserfallen wird das Amt am 1. Januar 2027 antreten. In seiner neuen Funktion wolle er sich für verlässliche Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft einsetzen, heisst es weiter. Ferner zählt er die Sicherstellung von ausreichend Wohnraum, leistungsfähige Infrastrukturen sowie die Förderung von Innovation und Fachkräften als wichtigste Herausforderungen auf.