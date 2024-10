Die Preisangaben beziehen sich dabei auf Bauleistungen am Bauwerk, einschliesslich Mehrwertsteuer. Den Angaben zufolge erhöhten sich die Preise in allen Bereichen. So verteuerten sich Rohbauarbeiten gegenüber August 2023 um 1,9 Prozent. Den grössten Anteil daran haben Beton- und Maurerarbeiten. Während für Betonarbeiten im Jahresvergleich um 0,9 Prozent höhere Preise fällig wurden, stiegen die Preise für Maurerarbeiten um 1,2 Prozent.