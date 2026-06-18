Im Hochbau hätten sich insbesondere Mauerarbeiten, Fenster aus Holz-Metall sowie Innentüren aus Metall verteuert, heisst es. Im Tiefbau seien die Preise vor allem bei Trassenbauten und Honoraren gestiegen. Auch teurere Erdarbeiten für Leitungen innerhalb von Grundstücken hätten zum Anstieg des Baupreisindexes beigetragen.