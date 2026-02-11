Das Transportunternehmen Welti-Furrer plant auf dem Gelände neben den Maag-Hallen Neubauten mit rund 100 Wohnungen, Gastronomie und Gewerbe. Zudem soll es eine Einstellhalle und ein neues Parkhaus geben. Die neuen Gebäude würden neben einem bestehenden Neubau erstellt. Gegen das Baugesuch gingen ebenfalls Rekurse ein. Das Verfahren ist noch hängig.