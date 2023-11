Nach neun Monaten stehen bei CRH bereits 4,8 Milliarden Dollar als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in den Büchern, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Den Umsatz steigerten die Iren in den ersten drei Quartalen bis Ende September um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 26,3 Milliarden Dollar. Dazu trugen vor allem höhere Preise und Zukäufe in den USA bei.