Der irische Baustoffkonzern CRH will auch im laufenden Jahr mehr verdienen. «Wir erwarten ein günstiges Marktumfeld und eine anhaltend positive Preisdynamik im Jahr 2024», wie das Unternehmen am Donnerstag in Dublin mitteilte. Dabei verwies der Baustoffkonzern auf erhebliche Infrastrukturinvestitionen und Re-Industrialisierungsaktivitäten in Nordamerika und Europa. Für das laufende Jahr peilt der Konzern einen operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 6,55 Milliarden bis 6,85 Milliarden US-Dollar an. Der Nettogewinn soll bei 3,55 Milliarden bis 3,8 Milliarden Dollar herauskommen.

29.02.2024 09:45