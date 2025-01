Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat für sein Medikament Nubeqa gegen Prostatakrebs in China die Zulassung in einer weiteren Indikation beantragt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Schritt wurde erwartet und basiert auf im Sommer vorgelegten Daten der Phase-III-Studie Aranote zu Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC). Nubeqa (Wirkstoff Darolutamid) in Kombination mit einer Hormontherapie hatte das radiologische progressionsfreie Überleben (rPFS) im Vergleich zu Placebo deutlich verlängert.