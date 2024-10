Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will das Mittel Elinzanetant gegen Hitzewallungen in den Wechseljahren in der Europäischen Union (EU) auf den Markt bringen. Bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) sei ein Zulassungsantrag zur Behandlung von mittelschweren bis schweren vasomotorischen Symptomen im Zusammenhang mit der Menopause eingereicht worden, teilte der Dax -Konzern am Dienstag mit. Bereits Anfang August hatte Bayer einen entsprechenden Antrag in den USA gestellt.