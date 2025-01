Bayer hat in den USA und in China die Zulassung des Mittels Finerenon zur Behandlung einer bestimmten Form der Herzinsuffizienz beantragt. Konkret will der Pharma- und Agrarchemiekonzern mit dem Medikament mit dem Markennamen Kerendia erwachsene Patienten mit einer Herzinsuffizienz mit einer linksventrikulären Auswurfleistung von bis zu 40 Prozent, also einer leicht reduzierten oder erhaltener Auswurfleistung behandeln. Das teilte der Dax -Konzern am Freitag mit. Die Zulassungsanträge waren erwartet worden, nachdem Bayer vor einigen Monaten Studiendaten zu dem Einsatzgebiet vorgestellt hatte.