Die Aktie stieg am Donnerstag mehr als 5 Prozent und übersprang erstmals seit Herbst 2023 wieder die Marke von 50 Euro. Sie lag damit an der Dax-Spitze. Das in den vergangenen Jahren stark gebeutelte Papier hat binnen einer Woche knapp zehn Prozent gewonnen. Mit den Kursgewinnen bringt es die Bayer-Aktie seit Jahresbeginn auf ein Plus von fast 40 Prozent. Sie rangiert auf Rang drei im Dax , übertroffen nur von Infineon und Hochtief . Mitte Februar hatte der Kurs die 50-Euro-Marke noch haarscharf verpasst, anschliessend ging es abwärts bis auf unter 34 Euro Anfang Juni. Darauf folgte eine fulminante Rally.