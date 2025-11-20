Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Bayer eine beschleunigte Zulassung für ein Lungenkrebsmedikament erteilt. Hyrnuo mit dem Wirkstoff Sevabertinib sei zur Behandlung von zuvor behandelten Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) zugelassen worden, bei denen Schädigungen (Mutationen) des HER2-Proteins nachgewiesen worden sind, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Donnerstag mitteilte.