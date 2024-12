Bayer dürfte das Herzmedikament Acoramidis zeitnah in der Europäischen Union auf den Markt bringen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) habe die Zulassung auf Basis von Phase-III-Studienergebnissen empfohlen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag in Berlin mit. Bayer rechnet für Anfang 2025 mit der Genehmigung durch die Europäische Kommission.