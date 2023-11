Bayer ist bei der erhofften EU-Zulassung einer höheren Dosierung des Augenmedikaments Eylea einen wichtigen Schritt weiter. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) habe die 8-Milligramm-Dosierung bei zwei häufigen Netzhauterkrankungen empfohlen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag in Berlin mit. Die Empfehlung ist zwar kein Zulassungsgarant, in der Regel folgt die Europäische Kommission ihr aber.

10.11.2023 15:10